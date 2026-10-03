Una disputa por la custodia terminó en tragedia para una niña de 4 años

La Policía de Houston informó que Cibelle Savella, de 35 años, y su hija Vivian Savella, de 4, fueron encontradas con heridas de bala en una vivienda del oeste de la ciudad, la noche del martes 29 de septiembre. La menor falleció en el lugar.
Savella fue trasladada en estado crítico a un hospital. Inicialmente, las autoridades esperaban que sobreviviera, pero la mujer falleció posteriormente, según confirmó la Policía.
El mismo día se había realizado una audiencia de custodia entre Savella y su expareja, Aaron Savella. De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales, el padre recibió la custodia principal de Vivian, mientras que las visitas de la madre debían realizarse bajo supervisión.
La niña debía quedar bajo el cuidado de su padre esa misma noche. Sin embargo, según la información entregada por familiares a través de sus abogados, la orden judicial no establecía de manera específica cómo debía realizarse el proceso de entrega.
La familia de Aaron aseguró que él siguió las disposiciones de la corte y manifestó estar devastada por lo ocurrido. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando la secuencia de hechos y las circunstancias que rodearon el caso.
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