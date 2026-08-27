Una mujer fue asesinada en la zona rural de Bugalagrande

Un nuevo hecho de violencia se registró en la zona rural de Bugalagrande, donde fue encontrado sin vida el cuerpo de Kimberly Daniela Hernández, quien habría sido asesinada con varios impactos de arma de fuego.

El hallazgo se produjo sobre la vía principal hacia Quebrada Grande, antes de llegar al sector conocido como Puente Quemado, en una zona montañosa del municipio.

De acuerdo con la información conocida, las condiciones de seguridad impidieron que las autoridades judiciales se desplazaran hasta el lugar para realizar los actos urgentes. Por esta razón, familiares de la víctima tuvieron que trasladar el cuerpo en un vehículo particular desde la zona rural hasta Tuluá.

Posteriormente, el cuerpo fue llevado a Medicina Legal en Tuluá, donde se adelantarán los procedimientos correspondientes para establecer las circunstancias de la muerte.

Las autoridades investigan el caso para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes estarían detrás de este crimen.