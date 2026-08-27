¿Por qué cuatro concejales frenaron el traslado de $5.000 millones para atender la emergencia en Tuluá?

La negativa de cuatro concejales de Tuluá a autorizar el traslado de hasta $5.000 millones para atender la calamidad provocada por el terremoto abrió un fuerte enfrentamiento político entre el alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román y un sector del Concejo Municipal.

Este jueves, durante una rueda de prensa, el mandatario calificó de “indolentes” a los concejales que no respaldaron la iniciativa, cuestionando que en medio de una situación crítica para numerosas familias del municipio no se hubiera dado vía libre a los recursos solicitados por la Administración.

Pero, ¿por qué votaron negativamente los concejales?

La discusión se produjo en la Comisión de Presupuesto del Concejo, donde fue negada, por cuatro votos contra tres, la ponencia positiva del proyecto de acuerdo mediante el cual la Alcaldía buscaba autorización para realizar un traslado presupuestal de hasta $5.000 millones.

Los recursos provendrían del servicio de la deuda y serían incorporados al presupuesto de inversión para financiar acciones relacionadas con la atención de la calamidad pública.

Los concejales Denny Mejía Martínez, Henry Cardona, Aldemar “May” Ruíz y Yeline Arbeláez votaron negativamente la ponencia.

Según los argumentos expuestos alrededor de la discusión, no eran claras las condiciones bajo las cuales la Administración solicitaba autorización para trasladar y posteriormente manejar esos recursos.

Entre las preocupaciones planteadas estuvo la necesidad de proteger el presupuesto municipal, conocer con mayor precisión la destinación de los dineros y garantizar suficientes mecanismos de control sobre las facultades que serían otorgadas al Ejecutivo.

En otras palabras, la discusión no se concentró únicamente en si Tuluá necesita recursos para enfrentar la emergencia, sino en cómo se trasladan, para qué se utilizarán y qué controles existirán sobre su ejecución.

Después de la votación, el alcalde retiró los otros proyectos

Un día después de que la ponencia positiva fuera derrotada 4-3 en la Comisión de Presupuesto, el alcalde Gustavo Vélez comunicó el retiro de otros tres proyectos de acuerdo relacionados con la calamidad que se encontraban en trámite ante el Concejo y que todavía no tenían ponencia para primer debate.

Entre esas iniciativas se encontraban propuestas relacionadas con la reorientación de recursos para atender la emergencia y medidas tributarias excepcionales derivadas de la calamidad.

La decisión se produjo inmediatamente después de la negativa al proyecto de los $5.000 millones.

El alcalde responde y habla de “indolencia”

En rueda de prensa, el alcalde Gustavo Vélez cuestionó públicamente la actuación de los concejales que votaron negativamente y los calificó de “indolentes” por no autorizar el traslado de los recursos en momentos en que el municipio enfrenta las consecuencias del terremoto y numerosas familias requieren atención.

La declaración pone ahora el debate en un escenario que supera la discusión estrictamente presupuestal.

De un lado, la Administración sostiene la urgencia de contar con recursos y herramientas para responder rápidamente a una emergencia de enormes proporciones.

Del otro, los concejales que negaron la ponencia defienden que la gravedad de la calamidad no elimina su responsabilidad de ejercer control político y vigilar las condiciones bajo las cuales se autoriza el movimiento de recursos públicos.

El terremoto dejó entonces abierta otra discusión en Tuluá: cómo responder con rapidez a las necesidades de los damnificados sin que la urgencia implique renunciar a los controles sobre el manejo del presupuesto municipal.

Por ahora, el traslado de los $5.000 millones quedó frenado, los demás proyectos relacionados con la calamidad fueron retirados por el alcalde y el enfrentamiento entre la Administración Municipal y parte del Concejo quedó públicamente planteado.