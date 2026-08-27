El Valle del Cauca tiene nuevo comandante de Policía

La Policía Nacional oficializó nuevos cambios en sus comandancias y uno de ellos corresponde al Departamento de Policía Valle, que estará bajo el mando del coronel Amaury Lynsay Aguilera López.

El oficial es administrador policial y cuenta con experiencia en seguridad ciudadana, gestión territorial y labores operativas y administrativas dentro de la institución.

Aguilera López se desempeñó como subcomandante del Departamento de Policía Norte de Santander, donde también asumió en varias ocasiones como comandante encargado y estuvo al frente de operativos contra estructuras criminales y situaciones de orden público.

Además, estuvo al frente de la Dirección de Infraestructura de la Policía Nacional, participando en proyectos para la construcción y adecuación de estaciones, subestaciones y comandos en diferentes regiones del país.

El nuevo comandante llega al Valle del Cauca en un momento marcado por importantes retos en materia de seguridad, mientras el departamento continúa atendiendo las consecuencias de la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Con este cambio, la institución busca fortalecer su capacidad operativa y de respuesta frente a los desafíos de seguridad que enfrenta el departamento.