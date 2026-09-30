Una maniobra habría terminado con vehículo de carga en un abismo

Un accidente de tránsito registrado en las últimas horas mantiene la atención en la vía Buenaventura-Cali, a la altura del sector de La Burra, después de Córdoba. Las primeras versiones apuntan a una situación que terminó con un vehículo de carga fuera de la carretera.