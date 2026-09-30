Una maniobra habría terminado con vehículo de carga en un abismo

De acuerdo con información preliminar, un vehículo particular habría realizado una maniobra en la vía, ante la cual el conductor de un automotor de carga pesada habría intentado esquivarlo. En medio de la maniobra, el vehículo terminó cayendo por un abismo.
De manera preliminar se reporta que el conductor del vehículo de carga habría perdido la vida. Sin embargo, las circunstancias exactas del accidente aún no han sido establecidas oficialmente.
Las autoridades avanzan en la atención del caso y se espera conocer más información sobre lo ocurrido y sobre posibles afectaciones en la movilidad del corredor vial.
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