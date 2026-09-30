Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

Una maniobra habría terminado con vehículo de carga en un abismo

Un accidente de tránsito registrado en las últimas horas mantiene la atención en la vía Buenaventura-Cali, a la altura del sector de La Burra, después de Córdoba. Las primeras versiones apuntan a una situación que terminó con un vehículo de carga fuera de la carretera.

De acuerdo con información preliminar, un vehículo particular habría realizado una maniobra en la vía, ante la cual el conductor de un automotor de carga pesada habría intentado esquivarlo. En medio de la maniobra, el vehículo terminó cayendo por un abismo.

De manera preliminar se reporta que el conductor del vehículo de carga habría perdido la vida. Sin embargo, las circunstancias exactas del accidente aún no han sido establecidas oficialmente.

Las autoridades avanzan en la atención del caso y se espera conocer más información sobre lo ocurrido y sobre posibles afectaciones en la movilidad del corredor vial.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.