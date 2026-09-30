El piloto que estaba al mando cuando intentaron tomar el control del Flydubai

Mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, se conoció la identidad y trayectoria profesional del capitán que estaba al mando de la aeronave durante la emergencia.

Se trata de Smit Machchhar, piloto comercial con más de 13 años de experiencia y cerca de 9.750 horas de vuelo. El aviador cuenta con una amplia trayectoria en aeronaves Boeing 737 y, antes de llegar a Flydubai, trabajó durante más de una década en la aerolínea india SpiceJet.

Durante su carrera en SpiceJet ocupó el cargo de Line Training Captain, relacionado con la formación y supervisión de pilotos, además de participar en procesos asociados al Crew Resource Management, utilizado para fortalecer la coordinación y toma de decisiones de las tripulaciones.

Machchhar se incorporó a Flydubai en junio de 2022 como capitán de Boeing 737 y desde entonces ha operado rutas internacionales hacia distintos destinos de Oriente Medio, Europa y Asia.

Su nombre tomó relevancia luego de la emergencia registrada durante el vuelo con destino a Tel Aviv. De acuerdo con versiones difundidas por medios israelíes e internacionales, el copiloto habría atacado al capitán durante una confrontación dentro de la cabina, en circunstancias que todavía son materia de investigación.

La aeronave emitió señales de emergencia, realizó un descenso abrupto y modificó su trayectoria hasta aterrizar en Tabuk, Arabia Saudita. Los cerca de 180 pasajeros llegaron a salvo y las autoridades continúan recopilando información para establecer con precisión qué ocurrió dentro de la cabina.