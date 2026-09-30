¿WhatsApp bloqueó su cuenta? Conozca las causas y cómo apelar

Para millones de colombianos, WhatsApp es una herramienta fundamental para comunicarse, trabajar y hacer negocios. Por eso, encontrarse con el mensaje “Este número de teléfono no puede usar WhatsApp” puede significar perder temporalmente el acceso a conversaciones y contactos.

Los bloqueos se producen principalmente por los sistemas automáticos de seguridad de la plataforma, que identifican comportamientos asociados con spam, mensajes masivos, contactos no solicitados o reportes de otros usuarios.

También puede generar una suspensión insistir en contactar a personas que pidieron no recibir mensajes, agregar usuarios a grupos sin autorización o utilizar aplicaciones no oficiales como WhatsApp Plus. En el caso de WhatsApp Business, las restricciones pueden estar relacionadas con determinadas prácticas comerciales y, ante infracciones graves como fraude o estafas, la cuenta puede ser desactivada.

¿Qué hacer si bloquearon su cuenta?

La alternativa oficial es solicitar una revisión directamente desde WhatsApp. El usuario puede seleccionar la opción “Solicitar revisión” y explicar su situación. Para cuentas comerciales, el proceso también puede gestionarse mediante el centro de ayuda de empresas de Meta Business Suite.

La plataforma advierte que ningún tercero puede garantizar el desbloqueo de una cuenta ni acelerar la revisión.

Para reducir el riesgo de suspensión, se recomienda evitar el envío masivo de mensajes, contactar únicamente a personas que hayan autorizado la comunicación, pedir permiso antes de incluir a alguien en un grupo y utilizar únicamente las versiones oficiales de WhatsApp.

En WhatsApp Business, además, es importante prestar atención a las advertencias de la plataforma y corregir cualquier práctica que pueda generar restricciones antes de que la cuenta sea suspendida definitivamente.