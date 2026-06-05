Una joven murió tras enfrentamiento entre falsos policías y un uniformado en Palmira

Una joven de 19 años fue asesinada durante un violento asalto perpetrado por delincuentes que se hicieron pasar por policías en el corregimiento de Palmaseca, zona rural de Palmira. En el hecho también resultaron heridos dos hombres, entre ellos un Intendente Jefe activo de la Policía Nacional.

Según informó la Policía Valle del Cauca, varios hombres armados llegaron en dos vehículos hasta una vivienda del sector portando prendas alusivas a la Fuerza Pública. Los sujetos simularon un procedimiento de allanamiento para lograr ingresar al inmueble y reducir a sus ocupantes.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los delincuentes pretendían cometer un hurto y lograron apoderarse de algunos elementos de valor. Sin embargo, la situación se tornó violenta cuando los residentes reaccionaron y uno de los familiares de la vivienda, quien pertenece a la Policía Nacional, intervino al percatarse de lo que ocurría.

En medio del enfrentamiento, los asaltantes dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar. Como consecuencia del ataque, una joven de 19 años perdió la vida, mientras que el uniformado y otro hombre resultaron lesionados.

El subcomandante de la Policía Valle, coronel Pedro Pablo Astaiza, confirmó que los dos heridos fueron trasladados a centros asistenciales y se encuentran fuera de peligro.

Tras el crimen, un equipo especializado de investigación criminal de la Policía y la Fiscalía asumió el caso para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y avanzar en su captura.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para verificar la identidad de quienes se presentan como integrantes de la Fuerza Pública y reportar cualquier situación sospechosa a las líneas de emergencia.