La Tricolor ya está en Estados Unidos: así fue su llegada a San Diego

La Selección Colombia ya se encuentra en San Diego, California, donde realizará la última fase de preparación antes de su participación en la Copa Mundial de 2026. La delegación nacional arribó en la noche de este jueves tras un viaje de cerca de diez horas desde Bogotá.

La llegada del equipo generó expectativa entre decenas de aficionados que se congregaron en las afueras del hotel de concentración con la intención de ver a los jugadores y brindarles su apoyo. Sin embargo, por razones logísticas y siguiendo el plan establecido por el cuerpo técnico, los futbolistas ingresaron directamente a las instalaciones para descansar luego de una intensa jornada que incluyó entrenamiento, compromisos institucionales y el desplazamiento hacia Estados Unidos.

Horas antes de viajar, la Selección recibió la bandera nacional en un acto encabezado por el presidente Gustavo Petro en Bogotá, marcando simbólicamente el inicio del camino hacia la cita orbital.

Ahora, el grupo dirigido por Néstor Lorenzo centrará toda su atención en los entrenamientos programados en territorio estadounidense. El cuerpo técnico espera aprovechar estos días para ajustar aspectos tácticos y físicos antes del último amistoso previo al Mundial.

Colombia enfrentará a Jordania este domingo en el Snapdragon Stadium de San Diego, un compromiso que servirá como la última prueba antes del debut mundialista. Se espera que varios jugadores que tuvieron pocos minutos o no actuaron en el reciente amistoso frente a Costa Rica tengan participación.

Tras este encuentro, la Tricolor viajará a México para afrontar su estreno en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán, en el Estadio Azteca. Mientras tanto, la ilusión de los hinchas crece con cada paso del equipo rumbo al torneo más importante del fútbol.