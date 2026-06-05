El hígado graso podría empeorar por culpa de alimentos que millones consumen a diario

El consumo frecuente de alimentos ultraprocesados podría aumentar significativamente el riesgo de desarrollar o agravar el hígado graso, una enfermedad que afecta a cerca del 25 % de la población mundial y que suele avanzar sin presentar síntomas evidentes en sus primeras etapas.

Así lo revela una investigación publicada en la revista científica Frontiers in Nutrition, en la que participaron más de 500.000 personas. Los resultados mostraron que quienes consumen regularmente este tipo de productos tienen hasta un 22 % más de probabilidades de padecer hígado graso en comparación con quienes mantienen hábitos alimenticios más saludables.

Entre los alimentos señalados por los investigadores se encuentran refrescos, embutidos, galletas industriales, cereales azucarados, papas fritas de paquete, nuggets, sopas instantáneas y comida rápida. Además, los expertos recomiendan reducir el consumo de alcohol, carnes rojas, harinas refinadas y otros productos altamente procesados.

El hígado graso no alcohólico está estrechamente relacionado con enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 2 y los niveles elevados de colesterol. Debido a que generalmente no genera molestias en sus primeras fases, muchas personas desconocen que lo padecen hasta que la enfermedad presenta complicaciones.

Los especialistas advierten que, sin tratamiento ni cambios en el estilo de vida, esta condición puede evolucionar hacia problemas más graves como cirrosis, insuficiencia hepática e incluso cáncer de hígado.

Por esta razón, los investigadores recomiendan adoptar una alimentación basada en frutas, verduras, fibra, proteínas magras y grasas saludables, además de mantener actividad física regular para controlar el peso corporal y proteger la salud hepática.