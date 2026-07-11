Una joven de 22 años falleció en accidente de tránsito rumbo a su trabajo

Una joven de 22 años perdió la vida luego de sufrir un accidente de tránsito registrado en la mañana de este sábado en el municipio de Tuluá.

La víctima fue identificada como Daniela Acosta, quien, según la información preliminar, se movilizaba en motocicleta hacia su lugar de trabajo, en el almacén Éxito Wow, cuando sufrió el siniestro vial en inmediaciones de la empresa Levapan, poco antes de las 6:00 a. m.

Tras el accidente, Daniela fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Las circunstancias en las que ocurrió el hecho aún son materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer las causas del accidente.

La noticia ha causado profunda tristeza entre familiares, amigos y compañeros de trabajo, quienes la recuerdan como una joven trabajadora, amable y con grandes proyectos de vida.