Indalecio Dangond llega al Ministerio de Agricultura: esta es su trayectoria

El presidente electo, Abelardo De la Espriella, anunció el nombramiento de Indalecio Dangond Baquero como nuevo ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, una de las carteras clave de su próximo gobierno.

Dangond, de 62 años, es administrador de empresas y cuenta con más de 40 años de experiencia en financiamiento agropecuario y desarrollo rural. Además de ser columnista en medios nacionales, ha ocupado cargos de asesoría en el Ministerio de Agricultura y en Finagro, y recientemente hacía parte del equipo encargado del empalme en ese sector.

Entre los principales retos que asumirá están la formalización de títulos de propiedad rural, la bancarización de millones de campesinos, la creación de un nuevo censo agropecuario, el impulso a escuelas de emprendimiento rural y programas para fortalecer la producción agrícola y sustituir cultivos ilícitos.

Sin embargo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención tras su designación es su vínculo familiar con el cantante de música vallenata Silvestre Dangond. El nuevo ministro es tío del artista y medio hermano del empresario palmicultor Silvestre Dangond Lacouture, quien fue mencionado en el pasado por su participación como beneficiario del programa Agro Ingreso Seguro.

Al anunciar el nombramiento, De la Espriella aseguró que su gobierno buscará fortalecer el campo colombiano, ampliar el acceso al crédito, mejorar la asistencia técnica y convertir el sector agropecuario en un motor de empleo, desarrollo y seguridad alimentaria.