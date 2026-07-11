Sicarios asesinaron a conductor de motocarro en Zarzal

Un nuevo hecho de violencia se registró en el norte del Valle del Cauca. Un conductor de motocarro fue asesinado en la tarde de este viernes en el municipio de Zarzal.

La víctima fue identificada de manera preliminar como César Augusto Restrepo Pineda, quien, según las primeras informaciones, fue atacado por hombres armados cuando se encontraba en el sector Los Guaros, del barrio Pama.

De acuerdo con el reporte preliminar, los agresores le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Tras el ataque, unidades de la Policía Nacional acordonaron la zona y realizaron la inspección técnica del cadáver, mientras avanzan las labores de recolección de evidencias para esclarecer lo ocurrido.

Por ahora, las autoridades investigan los móviles del homicidio y trabajan para identificar y capturar a los responsables de este nuevo hecho de sangre ocurrido en Zarzal. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para suministrar información que contribuya al desarrollo de la investigación.