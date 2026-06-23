¡Increíble! Admiten tutela contra jugadores de la Selección por ‘traición a la patria’

En un hecho que ha generado sorpresa, un juzgado de Bogotá admitió una acción de tutela presentada contra los futbolistas James Rodríguez y Luis Díaz, así como contra la Federación Colombiana de Fútbol, a un día del segundo partido de la Selección Colombia en el Mundial de 2026 frente a República Democrática del Congo.