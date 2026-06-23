¡Increíble! Admiten tutela contra jugadores de la Selección por ‘traición a la patria’

La información fue revelada por el periodista Javier Hernández Bonnet, quien indicó que el recurso fue interpuesto por el ciudadano Francisco Javier Zuluaga y quedó en manos del Juzgado Tercero de Pequeñas Causas de Suba, que decidió darle trámite al verificar el cumplimiento de los requisitos formales.
Según Noticias Caracol, la tutela, que habría sido presentada “a manera de broma”, menciona un supuesto caso de traición a la patria. Como parte del proceso, el despacho judicial solicitó a la Federación Colombiana de Fútbol los datos de notificación de los jugadores para continuar con el trámite correspondiente.
De acuerdo con la información conocida, la acción estaría relacionada con una imagen difundida en redes sociales en la que, supuestamente, James Rodríguez y Luis Díaz realizaban un gesto asociado a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.
Sin embargo, varios medios nacionales verificaron que la fotografía era falsa y había sido creada mediante inteligencia artificial, por lo que no correspondía a hechos reales.
La admisión de la tutela no implica una decisión de fondo, sino el inicio del procedimiento judicial para analizar el caso.
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