Veredas de Tuluá completan cinco días sin el servicio de energía

Los alimentos se dañan y la preocupación por conservar los medicamentos aumenta. Más de 60 familias de las veredas El Retiro y Guayabito, en la zona rural de Tuluá, han resultado afectadas por una interrupción de energía que, después de cinco días, sigue sin resolverse por completo.

Entre los afectados está una adulta mayor que depende de la insulina. Su familia expresa angustia por la refrigeración del medicamento, una necesidad que hace aún más difícil la espera por el restablecimiento del servicio.

Según los habitantes, este viernes llegó un solo funcionario de Celsia, en motocicleta y con herramientas básicas. La comunidad lo acompañó en un recorrido por ambas veredas, pero las labores terminaron cerca de las 5:40 p. m. sin que fuera posible localizar la falla.

Aunque se logró recuperar la electricidad en cerca del 30 % de las viviendas de El Retiro, el 70 % restante y los habitantes de Guayabito continúan sin servicio.

A las pérdidas de alimentos y productos se suma el descontento de las familias, que consideran insuficiente la atención recibida. Piden a Celsia enviar una cuadrilla más numerosa y con las herramientas necesarias para encontrar el daño y repararlo.

La comunidad exige que la empresa se apersone de la situación y dé una respuesta urgente. Para estas familias, cada día sin energía representa nuevas pérdidas y más incertidumbre.