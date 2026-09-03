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Una bugueña asume la dirección de Señal Colombia

Andrea Carolina Holguín, comunicadora social y periodista oriunda de Guadalajara de Buga, fue designada como nueva directora de Señal Colombia, con el reto de fortalecer la presencia digital del canal público y conectar sus contenidos con nuevas audiencias.

Holguín es especialista en Periodismo Digital de la Universidad Autónoma de Occidente y cuenta con experiencia en medios como Telepacífico y Noticias Caracol, además de haber trabajado en entidades gubernamentales.

Desde su nuevo cargo, tendrá entre sus principales desafíos llevar los contenidos de Señal Colombia con mayor fuerza a las plataformas digitales, al tiempo que busca fortalecer la oferta educativa, cultural y deportiva del canal.

Su llegada representa además un motivo de orgullo para Buga y el Valle del Cauca, al tratarse de una profesional de la región que asume la dirección de uno de los principales medios públicos del país.

El reto ahora será acercar a Señal Colombia a nuevas generaciones y ampliar el alcance de sus contenidos en un ecosistema cada vez más digital.

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