Viviane Morales renuncia al Ministerio de Educación

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la salida de Viviane Morales del Ministerio de Educación Nacional y confirmó que Ilva Myriam Hoyos asumirá el cargo.

El mandatario dio a conocer la decisión a través de sus redes sociales, donde destacó las cualidades de Hoyos y aseguró que está convencido de que realizará una buena gestión al frente de la cartera.

“Su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden”, expresó De la Espriella al anunciar a la nueva ministra.

Sobre la salida de Morales, el presidente señaló que la decisión responde a una situación personal que, según explicó, requiere que la exministra se aparte temporalmente de sus funciones.

De la Espriella agradeció a Morales por su trabajo y manifestó su afecto hacia ella, asegurando que las puertas del Gobierno y de su amistad permanecerán abiertas.

Con este cambio, Ilva Myriam Hoyos llega al Ministerio de Educación para asumir la conducción de una de las principales carteras del Gobierno.