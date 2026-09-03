Viviane Morales renuncia al Ministerio de Educación

El mandatario dio a conocer la decisión a través de sus redes sociales, donde destacó las cualidades de Hoyos y aseguró que está convencido de que realizará una buena gestión al frente de la cartera.
“Su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden”, expresó De la Espriella al anunciar a la nueva ministra.
Sobre la salida de Morales, el presidente señaló que la decisión responde a una situación personal que, según explicó, requiere que la exministra se aparte temporalmente de sus funciones.
De la Espriella agradeció a Morales por su trabajo y manifestó su afecto hacia ella, asegurando que las puertas del Gobierno y de su amistad permanecerán abiertas.
Con este cambio, Ilva Myriam Hoyos llega al Ministerio de Educación para asumir la conducción de una de las principales carteras del Gobierno.
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