Asesinan a tecladista de Camilo Séptimo, junto a su esposa e hija

Jonathan Meléndez, tecladista de la reconocida banda mexicana de rock Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su esposa embarazada, su hija de 3 años y una joven de 21 años, en un departamento ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El múltiple homicidio ocurrió el martes 1 de septiembre en el fraccionamiento Grand Viure, en la zona conocida como Zona Esmeralda. La Policía Municipal llegó al lugar cerca de la medianoche, tras recibir un reporte sobre varias personas sin vida.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que en el inmueble también fue encontrado un niño de 6 años con vida y sin signos de violencia.

Las primeras investigaciones señalan que el ataque habría ocurrido entre las 5:30 p. m. y las 7:40 p. m. Las autoridades sospechan que los responsables aprovecharon la relación de confianza que uno de ellos tenía con las víctimas para ingresar al domicilio.

Uno de los detenidos, identificado como Diego Sebastián ‘N’, sería socio de Meléndez y es señalado por la Fiscalía como probable autor del homicidio múltiple. Un segundo hombre, identificado como Gerardo ‘N’, también fue detenido y es investigado por su posible participación.

Según información publicada por medios mexicanos, el músico había manifestado previamente a un amigo que tenía problemas con un socio y que se reuniría con él horas antes de los asesinatos.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la responsabilidad de los dos detenidos.