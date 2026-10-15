Una bebé murió tras accidente de tránsito en La Uribe

Un accidente de tránsito ocurrido en la noche del miércoles 14 de octubre dejó sin vida a una bebé y dos adultos gravemente heridos en el corregimiento de La Uribe, jurisdicción de Bugalagrande, Valle del Cauca.

El siniestro se registró en la vía en sentido sur-norte, donde, según la información preliminar, una motocicleta en la que se movilizaban los tres ocupantes colisionó contra un camión por causas que aún son materia de investigación.

La bebé falleció en el lugar, mientras que los dos adultos fueron atendidos por organismos de socorro y trasladados a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades adelantarán las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las circunstancias que provocaron la colisión.