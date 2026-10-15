Presunto intento de asalto habría provocado accidente de bus con 60 pasajeros

Un viaje internacional terminó en tragedia en el Cauca durante la madrugada de este jueves 15 de octubre. Un bus que transportaba cerca de 60 pasajeros se accidentó en la vía Panamericana, entre Timbío y Rosas, en medio de un presunto intento de asalto que ahora investigan las autoridades.

El vehículo, perteneciente a la empresa de transportes Panamericana de Ecuador, cubría la ruta entre Paraguachón, La Guajira, y Tumbes, Perú. Según la información preliminar, varios hombres habrían intentado detener su marcha para cometer un robo y, durante el hecho, realizaron disparos contra el automotor.

Al parecer, el conductor intentó evadir a los presuntos asaltantes, pero perdió el control del bus y terminó accidentado. El saldo preliminar es de cuatro personas fallecidas y varios heridos, entre ellos mujeres, menores de edad y adultos mayores.

La emergencia movilizó a 15 ambulancias de La Sierra, Rosas, Timbío y Popayán, cuyos equipos atendieron y trasladaron a las víctimas. Debido a la cantidad de pacientes, el Hospital de Timbío se vio sobrepasado y otros heridos fueron remitidos al Hospital Universitario San José de Popayán para recibir atención especializada.

La Policía, la Fiscalía y el Ejército adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro e identificar a los responsables del presunto ataque.