Presunto intento de asalto habría provocado accidente de bus con 60 pasajeros

El vehículo, perteneciente a la empresa de transportes Panamericana de Ecuador, cubría la ruta entre Paraguachón, La Guajira, y Tumbes, Perú. Según la información preliminar, varios hombres habrían intentado detener su marcha para cometer un robo y, durante el hecho, realizaron disparos contra el automotor.
Al parecer, el conductor intentó evadir a los presuntos asaltantes, pero perdió el control del bus y terminó accidentado. El saldo preliminar es de cuatro personas fallecidas y varios heridos, entre ellos mujeres, menores de edad y adultos mayores.
La emergencia movilizó a 15 ambulancias de La Sierra, Rosas, Timbío y Popayán, cuyos equipos atendieron y trasladaron a las víctimas. Debido a la cantidad de pacientes, el Hospital de Timbío se vio sobrepasado y otros heridos fueron remitidos al Hospital Universitario San José de Popayán para recibir atención especializada.
La Policía, la Fiscalía y el Ejército adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro e identificar a los responsables del presunto ataque.
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