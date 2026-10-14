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Buenaventura habilita primera zona del nuevo muelle turístico

El nuevo muelle turístico de Buenaventura comenzó a recibir pasajeros con la habilitación de su primera zona de embarque y desembarque. La obra busca mejorar la seguridad y comodidad de quienes se movilizan por vía marítima y fortalecer el turismo en el Pacífico.

La apertura fue posible tras la autorización de INVÍAS para retirar el antiguo muelle y poner en funcionamiento este primer espacio. Una vez terminado, el embarcadero pasará de 16 a 52 amarres, ampliando su capacidad para atender a turistas y habitantes de las comunidades costeras.

Harold Ávila, turista proveniente de Cali, destacó la amplitud del lugar y las condiciones para esperar y abordar las lanchas durante la temporada de avistamiento de ballenas.

Según la Gobernación del Valle, el proyecto será entregado al Distrito antes de finalizar 2026 y se proyecta como el embarcadero turístico público más grande de Colombia.

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