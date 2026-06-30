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Nuevo bloqueo en la vía Panorama agrava la movilidad en el centro del Valle

La movilidad en el centro del Valle del Cauca presenta serias afectaciones este martes debido a un nuevo bloqueo registrado sobre la vía Panorama, en el sector de Mediacanoa, entre los municipios de Riofrío y Buga.

De acuerdo con la información conocida, el cierre se presenta aproximadamente 500 metros después del peaje de Riofrío, en sentido hacia Mediacanoa, lo que ha generado congestión vehicular en este importante corredor vial.

Con este nuevo punto, ya son dos las vías bloqueadas en la región, pues también permanece cerrada la doble calzada Tuluá–Andalucía-Tuluá, donde continúan las manifestaciones que afectan el paso de vehículos.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores para que programen sus desplazamientos, utilicen rutas alternas y estén atentos a la evolución de la movilidad mientras se restablece el tránsito en ambos corredores.

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