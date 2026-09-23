Un terremoto destruyó Chaparral hace casi 200 años

Hace casi 200 años, un fuerte sismo cambió para siempre la historia de Chaparral. El desastre destruyó el antiguo poblado y obligó a sus habitantes a comenzar de nuevo en el lugar donde hoy se encuentra la cabecera municipal.

Mucho antes de que el Chaparral actual tomara forma, el municipio se encontraba ubicado en un sector conocido como El Triunfo, por fuera de la actual zona urbana. Allí se había desarrollado el antiguo poblado, alrededor de su parroquia, mientras sus habitantes construían poco a poco una comunidad que parecía destinada a permanecer en aquel territorio.

Sin embargo, en 1827, un fuerte terremoto golpeó la región y destruyó buena parte del antiguo Chaparral. El movimiento telúrico se convirtió en un acontecimiento decisivo para la historia del municipio, pues las condiciones en las que quedó el poblado hicieron necesario buscar un nuevo lugar para reconstruirlo.

Un nuevo lugar para comenzar

Tras la destrucción, surgió la necesidad de encontrar terrenos donde pudiera levantarse nuevamente la población. En ese proceso tuvo un papel fundamental Francisco Javier de Castro, quien donó terrenos destinados a la construcción del nuevo Chaparral.

La donación quedó registrada en una escritura fechada el 13 de noviembre de 1828, documento que hace parte de la historia de la reubicación del municipio.

Fue así como el caserío comenzó a establecerse en el territorio donde actualmente se encuentra la cabecera municipal. Lo que había comenzado como una respuesta a la destrucción provocada por el terremoto terminó convirtiéndose en el nuevo hogar de una comunidad que tuvo que reconstruir su vida lejos del lugar donde había crecido.

Del desastre a una nueva historia

La reubicación no significó únicamente trasladar viviendas y edificios. También representó el comienzo de una nueva etapa para los habitantes de Chaparral, quienes tuvieron que reconstruir sus espacios, sus actividades y su vida comunitaria después de uno de los acontecimientos naturales más determinantes de su historia.

Casi dos siglos después, el antiguo Chaparral no ha desaparecido completamente de la memoria. En el sector de El Triunfo todavía permanecen algunos vestigios asociados con aquel poblado, huellas que permiten recordar que, antes de la ciudad que hoy conocemos, existió otra comunidad que fue destruida por un terremoto y que tuvo que levantarse nuevamente en otro lugar.

La historia de Chaparral, en ese sentido, también es la historia de una comunidad que perdió su pueblo, cambió de territorio y volvió a empezar.