Tres días sin servicio de energía provocan protesta en Bugalagrande

Habitantes del barrio Mónaco, en Bugalagrande, adelantan una protesta pacífica para reclamar el restablecimiento del servicio de energía eléctrica, suspendido desde la noche del pasado lunes.

Como parte de la manifestación, la comunidad decidió cerrar la vía de acceso al barrio Mónaco, un corredor que además comunica a los municipios de Andalucía y Bugalagrande, generando afectaciones en la movilidad del sector.

Los habitantes aseguran que ya cuentan con más de 300 reportes o radicados relacionados con la falta de energía y reclaman una respuesta oportuna frente a una situación que está afectando a numerosas familias.

La principal preocupación está relacionada con las personas que requieren equipos eléctricos para el manejo de sus condiciones de salud. Según la comunidad, algunos pacientes necesitan refrigeración de medicamentos o funcionamiento permanente de dispositivos que dependen de la energía eléctrica.

Los residentes también señalaron que han buscado respuestas ante la situación y que incluso dialogaron con el alcalde de Bugalagrande quien, afirman, no estaba enterado de la situación y hasta el momento no han obtenido una solución definitiva.

Durante la protesta, los habitantes hicieron un llamado a la empresa responsable del servicio y a las autoridades para que atiendan la emergencia y restablezcan la energía lo antes posible.

La comunidad pidió comprensión a quienes transitan por esta vía y reiteró que el cierre busca llamar la atención sobre una problemática que, según aseguran, está afectando directamente a las familias del sector y requiere una solución urgente.