Murió bombero de Obando tras permanecer varios días hospitalizado por accidente de tránsito

Hay tristeza en Obando, Valle del Cauca, por el fallecimiento de Johan Suaza, integrante del Cuerpo de Bomberos del municipio. El joven permaneció varios días bajo atención médica después de sufrir un accidente de tránsito la noche del domingo 20 de septiembre.

Suaza se movilizaba en motocicleta junto a un amigo cuando ocurrió el siniestro en inmediaciones de la variante con calle 4. Ambos fueron trasladados a centros asistenciales.

Pese a la atención recibida, el estado de salud de Johan se complicó y se confirmó su fallecimiento. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente.