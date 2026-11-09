Un subintendente de la Sijín murió en un presunto intento de robo

Según la información preliminar, el uniformado se encontraba de permiso y tuvo que detener su vehículo a un costado de la vía por una falla mecánica. En ese momento, habría sido abordado por varios hombres que inicialmente se acercaron a ofrecerle ayuda, pero que después regresaron armados y, al parecer, intentaron atracarlo.
La situación derivó en un intercambio de disparos en el que Castillo Cobos recibió heridas que le causaron la muerte.
Tras el hecho, unidades policiales reaccionaron e interceptaron a varias personas que presuntamente intentaban escapar. Dos hombres fueron señalados de participar directamente en el crimen, aunque su responsabilidad deberá ser establecida por las autoridades judiciales.
La Policía Nacional lamentó la muerte del subintendente y anunció que continuará las labores investigativas para esclarecer lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia.
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