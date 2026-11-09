Un subintendente de la Sijín murió en un presunto intento de robo

Un nuevo hecho de violencia enluta a la Policía Nacional. El subintendente Fabio Enrique Castillo Cobos, adscrito a la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) de El Carmen de Bolívar, fue asesinado la noche del domingo 8 de noviembre en inmediaciones del puente de Gambote, en jurisdicción de Arjona, Bolívar.