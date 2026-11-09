Desde Marinilla piden liberación de joven secuestrada en Guacarí

El secuestro de Lizeth Alejandra Castaño Montes, de 19 años, mantiene en incertidumbre a su familia, mientras crece el llamado para lograr su regreso. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó al Gobierno Nacional reforzar las acciones para encontrarla y conseguir su liberación.

El mandatario pidió al ministro de Defensa, a la Policía Nacional y a la Dirección Antisecuestro desplegar sus capacidades operativas y de investigación. El pronunciamiento también tiene un significado especial para Antioquia, pues los padres y familiares de la joven son oriundos de Marinilla.

Lizeth Alejandra fue secuestrada el pasado 27 de octubre en el barrio La Primavera, en Guacarí, Valle del Cauca. Según los registros de cámaras de seguridad, una camioneta negra llegó hasta una panadería donde se encontraba la joven. De allí descendieron tres hombres armados que la obligaron a subir al vehículo y huyeron del lugar.

Desde entonces, sus familiares aseguran que no han recibido exigencias económicas ni comunicaciones relacionadas con una posible negociación. Tampoco conocen las razones detrás del secuestro.

Por información que permita ubicarla y dar con los responsables, las autoridades del Valle ofrecieron una recompensa de hasta $30 millones. Entretanto, en Marinilla se han realizado jornadas de oración y encuentros comunitarios para pedir por su regreso.

La búsqueda continúa y sus seres queridos mantienen el llamado para que Lizeth Alejandra pueda regresar sana y salva a casa.