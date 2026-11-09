41A Coffee, en Tuluá, será escenario del lanzamiento del Cali Café Festival 2026

El encuentro se realizará este lunes 9 de noviembre, de 4:00 p. m. a 7:00 p. m., en la calle 26 #39-37, Mall Nattural Park. Los asistentes podrán disfrutar de muestras de cafés filtrados, demostraciones de arte latte, catas y otras sorpresas.
Esta actividad será la antesala del Cali Café Festival 2026, que se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre en La Estación Centro Comercial, en Cali. El evento, que sus organizadores presentan como el encuentro cafetero más importante del suroccidente colombiano, reunió a más de 50.000 personas en su edición anterior.
Bajo el lema «El Valle también es café», el festival tendrá muestras comerciales, espacios para marcas y emprendedores, competencias, gastronomía, agenda académica y el primer Simposio de Café y Salud. También se entregarán reconocimientos a la mejor marca de café tostado y a la mejor tienda de especialidad.
La invitación es a participar del lanzamiento en Tuluá y conocer esta apuesta que busca destacar la cultura cafetera, el turismo y la gastronomía del Valle del Cauca.
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