41A Coffee, en Tuluá, será escenario del lanzamiento del Cali Café Festival 2026

Los amantes del café en Tuluá tendrán una cita esta tarde con una experiencia dedicada a los aromas, sabores y preparaciones de esta bebida. La ciudad será escenario del lanzamiento del Cali Café Festival 2026, que tendrá una jornada especial en la tienda 41A Coffee.

El encuentro se realizará este lunes 9 de noviembre, de 4:00 p. m. a 7:00 p. m., en la calle 26 #39-37, Mall Nattural Park. Los asistentes podrán disfrutar de muestras de cafés filtrados, demostraciones de arte latte, catas y otras sorpresas.

Esta actividad será la antesala del Cali Café Festival 2026, que se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre en La Estación Centro Comercial, en Cali. El evento, que sus organizadores presentan como el encuentro cafetero más importante del suroccidente colombiano, reunió a más de 50.000 personas en su edición anterior.

Bajo el lema «El Valle también es café», el festival tendrá muestras comerciales, espacios para marcas y emprendedores, competencias, gastronomía, agenda académica y el primer Simposio de Café y Salud. También se entregarán reconocimientos a la mejor marca de café tostado y a la mejor tienda de especialidad.

La invitación es a participar del lanzamiento en Tuluá y conocer esta apuesta que busca destacar la cultura cafetera, el turismo y la gastronomía del Valle del Cauca.