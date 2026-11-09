Un perro permaneció junto al cuerpo de joven hallado en El Cerrito

Como José Manuel Candelo Quintero fue identificado el joven cuyo cuerpo fue encontrado durante la madrugada del viernes en una vía terciaria del sector de El Pomo, corregimiento de El Castillo, en zona rural de El Cerrito.

De acuerdo con la información conocida, el joven residía en el barrio Zamorano de Palmira y habría sido visto el jueves movilizándose en una motocicleta, que posteriormente dejó estacionada frente al lugar conocido como Maloca.

Uno de los detalles que llamó la atención durante el hallazgo fue la presencia de un perro que permaneció junto al cuerpo de Candelo Quintero. Según versiones conocidas, el animal incluso se habría acostado a su lado y no se habría apartado de él.

El cuerpo fue encontrado a una distancia considerable del sitio donde había quedado la motocicleta. Las circunstancias de su muerte son materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer qué ocurrió y si hubo intervención de terceros.