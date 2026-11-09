Investigan extraña muerte de gemelas en la comuna 13 de Medellín

Una situación ocurrida al interior de una vivienda de Medellín terminó con la muerte de dos hermanas gemelas, de 33 años. Las autoridades investigan qué sustancias habrían consumido y qué pudo provocar la emergencia.

El caso se registró hacia las 4:30 de la tarde del sábado en una vivienda del barrio 20 de Julio, en la comuna 13 (San Javier). Según los reportes, familiares encontraron a Linda Rosa y Laura María García Hortúa sobre sus respectivas camas y alertaron a las autoridades.

Cerca de ellas fueron hallados frascos de medicamentos para dormir y un jabón artesanal que estaba parcialmente consumido. Las dos mujeres fueron trasladadas en un taxi a la Unidad Intermedia de San Javier; sin embargo, una falleció antes de recibir atención médica y la otra murió minutos después, mientras era atendida en la sala de reanimación.

La Sijín realizó la inspección judicial y trasladó los cuerpos a Medicina Legal, entidad encargada de establecer las causas de los fallecimientos.

Por ahora, no se ha determinado qué componentes tenía el jabón ni si su consumo tuvo relación con lo ocurrido. Las autoridades también deberán establecer el papel que pudieron tener los medicamentos en esta emergencia. La investigación continúa.