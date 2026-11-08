Luto en la salsa caleña: murió bailarín y maestro de nuevos talentos

La salsa caleña está de luto por la muerte de Steven Quiceno, un bailarín y profesor que dedicó su vida a formar nuevos talentos y compartir su pasión por el baile. El artista falleció en un accidente de tránsito ocurrido en el barrio República de Israel, al oriente de Cali.

Según la información preliminar, Quiceno se movilizaba en una motocicleta cuando fue impactado por un vehículo particular en la carrera 46 con calle 40. Al conductor del automóvil le practicaron una prueba de alcoholemia que, de acuerdo con los primeros reportes, habría arrojado resultado positivo. Las circunstancias del siniestro son materia de investigación.

Su trayectoria en la formación de bailarines comenzó en 2022, cuando se vinculó como profesor a Arrebato Caleño. Posteriormente hizo parte de Stilo y Sabor y, para este año, trabajaba en un proyecto que tenía especial significado para él: abrir su propia escuela de baile.

La noticia de su fallecimiento generó mensajes de tristeza y reconocimiento entre alumnos, colegas y miembros de la comunidad salsera. La Secretaría de Cultura de Cali también expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y estudiantes.

Steven Quiceno deja un recuerdo entre quienes compartieron con él en las academias y encontraron en sus enseñanzas una forma de acercarse a la salsa.