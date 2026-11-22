De acuerdo con la información publicada por La FM, el hecho dejó un militar muerto y más de 13 soldados heridos. Los uniformados lesionados fueron trasladados al Hospital Jorge Isaac Rincón Torres, donde recibieron atención médica. Según el gerente del centro asistencial, algunos presentaban heridas de extrema gravedad y fue necesario gestionar apoyo de otras instituciones hospitalarias.
Ante la emergencia, el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Favio Hernández Cataño, solicitó ambulancias a los municipios cercanos y pidió a la población permanecer en sus viviendas, evitar salir a las calles y tomar precauciones ante la posibilidad de nuevas incursiones con drones.
La situación también generó preocupación en el hospital, luego de que, según reportó la emisora, un dron fuera observado sobrevolando sus instalaciones. Ante esta situación, soldados encargados de la seguridad del centro médico realizaron disparos al aire.
Por su parte, la Gobernación del Cesar activó los protocolos de emergencia y puso en alerta a la red hospitalaria pública y privada del departamento para garantizar la atención de los uniformados afectados.
Las autoridades avanzan en las acciones correspondientes para atender la emergencia y establecer las circunstancias del ataque.
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