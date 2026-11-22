Un militar murió y más de 13 resultaron heridos en ataque a batallón

Una ofensiva contra una unidad militar en el departamento del Cesar provocó una emergencia durante la noche del sábado 21 de noviembre. El ataque, atribuido al uso de drones explosivos y un carro bomba, tuvo como objetivo el Batallón Especial Energético y Vial N.º 2 del Ejército Nacional, ubicado en La Jagua de Ibirico.