Accidente de motocicleta en El Cerrito dejó una víctima mortal

Un accidente de tránsito ocurrido en la conocida curva El Diablo, en la vía que comunica a Ginebra con el corregimiento de Santa Elena, en jurisdicción de El Cerrito, dejó un hombre muerto y otro lesionado.

Las dos personas se movilizaban en una motocicleta cuando, por circunstancias que son materia de investigación, el conductor habría perdido el control del vehículo y terminó chocando contra un árbol.

La víctima mortal fue identificada como Jhonn Arce, quien falleció en el lugar del accidente. Su acompañante, Óscar Eduardo Ortiz, resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece en delicado estado de salud.

Ambos eran oriundos del corregimiento de Bolo San Isidro, en Palmira, comunidad donde la noticia ha causado tristeza entre familiares, amigos y conocidos.

Arce era reconocido por su participación en un equipo de fútbol local y por su cercanía con la comunidad. Mientras tanto, familiares y allegados esperan la evolución médica de Ortiz.

Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.