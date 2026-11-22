Las dos personas se movilizaban en una motocicleta cuando, por circunstancias que son materia de investigación, el conductor habría perdido el control del vehículo y terminó chocando contra un árbol.
La víctima mortal fue identificada como Jhonn Arce, quien falleció en el lugar del accidente. Su acompañante, Óscar Eduardo Ortiz, resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece en delicado estado de salud.
Ambos eran oriundos del corregimiento de Bolo San Isidro, en Palmira, comunidad donde la noticia ha causado tristeza entre familiares, amigos y conocidos.
Arce era reconocido por su participación en un equipo de fútbol local y por su cercanía con la comunidad. Mientras tanto, familiares y allegados esperan la evolución médica de Ortiz.
Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.
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