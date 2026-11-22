La víctima fue identificada como Rival Domínguez Peña, de 24 años, conocido como “Rivaldo”. El hecho se registró en inmediaciones de la cancha de fútbol del barrio Alto Bonito.
De acuerdo con la información conocida, el joven recibió atención médica tras el ataque; sin embargo, falleció pese a los esfuerzos del personal de salud.
Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio, así como establecer quiénes estarían detrás de este hecho.
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