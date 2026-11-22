Un joven de 24 años murió tras ataque armado en Buga

Un ataque con arma de fuego ocurrido durante la noche del sábado en Buga terminó con la vida de un joven que fue trasladado a un centro asistencial, pero no logró sobrevivir a la gravedad de las heridas.

La víctima fue identificada como Rival Domínguez Peña, de 24 años, conocido como “Rivaldo”. El hecho se registró en inmediaciones de la cancha de fútbol del barrio Alto Bonito.

De acuerdo con la información conocida, el joven recibió atención médica tras el ataque; sin embargo, falleció pese a los esfuerzos del personal de salud.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio, así como establecer quiénes estarían detrás de este hecho.