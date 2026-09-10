Un mes después

El 10 de agosto de 2026, en cuestión de segundos, la vida de miles de familias cambió. Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente colombiano y dejó una huella profunda en el Valle del Cauca y otros 15 departamentos del país.

Un mes después, las cifras permiten dimensionar la magnitud de la emergencia. En el Valle del Cauca, 151.000 familias fueron registradas como damnificadas, 314.000 personas resultaron afectadas, 59.000 viviendas presentaron daños y 7.200 quedaron destruidas. A esto se suman las afectaciones en el sector educativo: 134.000 estudiantes pertenecen a sedes que reportaron daños.

La emergencia alcanzó a los 42 municipios del departamento, aunque detrás de cada cifra existe una historia diferente. Familias que perdieron a seres queridos, personas que se quedaron sin vivienda, comerciantes que vieron desaparecer sus negocios y comunidades que encontraron dañados lugares que durante años hicieron parte de su identidad, como iglesias, colegios y otros espacios de encuentro.

Pero en medio de la tragedia también apareció otra cara del Valle: la solidaridad.

Caravanas de ayuda, mercados, centros de acopio, voluntarios, empresas, universidades y ciudadanos se movilizaron para acompañar a quienes lo habían perdido todo. Desde diferentes lugares llegaron alimentos, elementos de primera necesidad y manos dispuestas a ayudar.

Ahora, un mes después, comienza una etapa que será mucho más larga: la reconstrucción.

En diferentes municipios ya avanzan reparaciones, demoliciones y procesos para recuperar viviendas e infraestructura afectada. También se anuncian recursos y nuevos proyectos para atender las necesidades de las comunidades.

Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. La recuperación de viviendas, colegios, comercios, infraestructura y patrimonio, así como la atención social y emocional de las familias, hacen parte de los retos que permanecen sobre la mesa.

Porque para miles de personas, la emergencia todavía no termina.

Ha pasado un mes desde aquel día que cambió al Valle. Quedan daños, pérdidas y cicatrices, pero también las historias de quienes rescataron, ayudaron, donaron, reconstruyeron y decidieron comenzar de nuevo.

El Valle sigue de pie.

Y ahora la pregunta es para quienes vivieron aquel momento:

¿Dónde estabas cuando tembló? ¿Cómo recuerdas aquel 10 de agosto y qué ha cambiado desde entonces en tu vida?