James Rodríguez regresa a Colombia y jugará con Atlético Nacional

James Rodríguez continuará su carrera en el fútbol colombiano. El capitán de la Selección Colombia llegó a un acuerdo con Atlético Nacional y se convertirá en uno de los grandes fichajes del campeonato.

La negociación fue confirmada por fuentes cercanas al futbolista y por el propio entorno del conjunto verdolaga, luego de que durante los últimos días surgieran versiones que vinculaban al mediocampista con equipos de Italia.

De esta manera, quedó descartada la posibilidad de que James continúe su carrera en el fútbol europeo. El jugador regresará al país después de varios años de trayectoria internacional, en los que vistió camisetas de clubes como Real Madrid, Bayern Múnich, Everton y otros equipos del exterior.

El ‘10’ de la Selección Colombia asumirá ahora el reto de vestir una de las camisetas más importantes del país y convertirse en una de las principales figuras de Atlético Nacional.

El acuerdo está encaminado y se espera que se completen los procedimientos correspondientes antes de su presentación oficial como nuevo jugador verdolaga.

El regreso de James representa uno de los movimientos más importantes del fútbol colombiano en los últimos años y genera gran expectativa entre los hinchas de Atlético Nacional.