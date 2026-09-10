El terremoto golpeó al 94 % de las empresas en el Valle del Cauca

El 94 % de las empresas del Valle del Cauca que participaron en una caracterización empresarial reportó algún tipo de afectación tras el terremoto del pasado 10 de agosto, según el informe presentado por la Red de Cámaras de Comercio del departamento, Confecámaras y entidades territoriales.

El ejercicio reunió 45.074 registros empresariales en Colombia, de los cuales 16.132 corresponden al Valle del Cauca. De las empresas vallecaucanas encuestadas, el 63 % calificó el impacto como grave o crítico.

Las consecuencias también se reflejan en la operación: el 28 % de los negocios no puede funcionar actualmente, mientras que, incluyendo aquellos que trabajan de manera parcial, el 70 % presenta algún tipo de restricción. Además, en el 72 % de las empresas hay entre uno y 20 empleos en riesgo.

Los negocios más pequeños son los principales afectados: el 98 % corresponde a micro y pequeñas empresas, mientras que el 30 % no está registrado ante una Cámara de Comercio.

En cuanto a las pérdidas, el 79 % estima daños de hasta $20 millones. Los sectores más afectados son el comercio, con 40 % de los casos; alojamiento, gastronomía y turismo, con 16 %, e industria manufacturera, con 12 %.

Para recuperarse, el 43 % de los empresarios solicita capital de trabajo, inventarios e insumos, mientras otro 43 % necesita recursos para reparar instalaciones, maquinaria o equipos. Además, el 61 % prefiere recibir recursos que no tenga que devolver.

Cali concentra el 46 % de los registros de empresas afectadas del departamento, seguida por Buenaventura, Roldanillo, Cartago y Sevilla.

El informe advierte que la recuperación requerirá liquidez, reparación de infraestructura, recuperación de clientes y alivios financieros, especialmente para los pequeños negocios y las zonas donde la actividad económica aún no logra normalizarse.