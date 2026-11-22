Según informó la Alcaldía, la decisión se tomó luego de los estudios técnicos realizados desde la emergencia, con los que se evaluó el estado de las estructuras y se definieron las medidas necesarias para proteger a la población.
Las actividades se desarrollarán de manera coordinada con las entidades competentes, organismos de socorro y autoridades. Además, será necesario realizar cierres en algunas vías del municipio, por lo que se pidió a los habitantes estar atentos a las indicaciones oficiales.
La Administración hizo un llamado a respetar los cerramientos y las zonas de seguridad, evitar acercarse a las estructuras y no obstaculizar el trabajo del personal técnico y operativo.
Las autoridades recomendaron a la comunidad actuar con prudencia durante las intervenciones, cuya prioridad será proteger la vida y evitar situaciones de riesgo.
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