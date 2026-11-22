San Pedro demolerá las torres de dos iglesias afectadas por el terremoto

Las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto obligarán a intervenir dos templos religiosos de San Pedro. La Administración Municipal anunció que este martes 24 de noviembre comenzarán las labores de demolición controlada de las torres de la iglesia San Pedro Apóstol, en el casco urbano, y de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en el corregimiento de Presidente.

Según informó la Alcaldía, la decisión se tomó luego de los estudios técnicos realizados desde la emergencia, con los que se evaluó el estado de las estructuras y se definieron las medidas necesarias para proteger a la población.

Las actividades se desarrollarán de manera coordinada con las entidades competentes, organismos de socorro y autoridades. Además, será necesario realizar cierres en algunas vías del municipio, por lo que se pidió a los habitantes estar atentos a las indicaciones oficiales.

La Administración hizo un llamado a respetar los cerramientos y las zonas de seguridad, evitar acercarse a las estructuras y no obstaculizar el trabajo del personal técnico y operativo.

Las autoridades recomendaron a la comunidad actuar con prudencia durante las intervenciones, cuya prioridad será proteger la vida y evitar situaciones de riesgo.