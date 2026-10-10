Un hombre perdió la vida tras ataque a tiros en pleno parque de Buga

Un ataque con arma de fuego acabó con la vida de Daniel Anaconas Delgado en un espacio público de Guadalajara de Buga. El hecho ocurrió en el parque Ricaurte, frente al cementerio municipal, y es materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se encontraba sentado en una de las bancas del parque cuando fue atacado a disparos por un sujeto que, según versiones extraoficiales, habría llegado al lugar para cometer el crimen.

Tras lo ocurrido, las autoridades iniciaron las labores investigativas para esclarecer las circunstancias del homicidio, identificar al responsable y establecer los posibles móviles del ataque.

El caso permanece en desarrollo y se espera que las autoridades entreguen información oficial sobre lo sucedido.