Suboficial del Gaula Militar murió en ataque en la vía Panamericana

Ángel David Ordóñez, de 47 años y oriundo de Bucaramanga, fue identificado como el suboficial del Ejército que perdió la vida durante la emboscada contra la Fuerza Pública en la vía Panamericana, entre Popayán y Timbío. El militar pertenecía al Gaula Militar y murió en medio de un intercambio de disparos ocurrido la noche del viernes 9 de octubre.

El ataque se registró en inmediaciones del sector Mi Bohío, cuando uniformados que adelantaban un puesto de control fueron sorprendidos por sujetos que, según los reportes preliminares, habrían utilizado armas de fuego y explosivos. Durante la reacción de los militares y policías, dos funcionarios de la Sijín resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales de Popayán, donde su estado de salud fue reportado como reservado.

El Ejército confirmó que la respuesta operativa permitió la captura de al menos siete personas que estarían presuntamente relacionadas con el hecho. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales mientras avanzan las investigaciones para establecer su posible participación.

Tras la emboscada, el tránsito vehicular por este tramo de la Panamericana fue suspendido temporalmente, mientras las unidades de la Fuerza Pública atendían la emergencia y buscaban recuperar el control de la zona.

El caso se suma a otros ataques contra la Fuerza Pública registrados recientemente en el Cauca, en medio de la confrontación entre las autoridades y grupos armados ilegales. Se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles sobre las circunstancias de la muerte de Ordóñez y el proceso judicial contra los capturados.