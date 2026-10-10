Apple recortaría pedidos del iPhone 18 Pro y sus acciones caen en bolsa

A pocas semanas del lanzamiento de sus nuevos teléfonos, Apple enfrenta dudas sobre la demanda de los iPhone 18 Pro y Pro Max. Según el medio japonés Nikkei Asia, la compañía habría solicitado a algunos proveedores reducir entre un 15 % y un 20 % los pedidos de componentes previstos para octubre, frente a las cantidades inicialmente estimadas.

El ajuste estaría relacionado con unas ventas inferiores a las esperadas y el aumento de los precios de los dispositivos. En Estados Unidos, el iPhone 18 Pro tiene un precio inicial de 1.199 dólares, mientras que el Pro Max cuesta 1.299 dólares, unos 100 dólares más que sus antecesores.

A esta situación se suma el encarecimiento de los chips de memoria, impulsado en parte por la demanda de componentes para centros de datos de inteligencia artificial. Este fenómeno ha elevado los costos de fabricación en distintos sectores de la industria tecnológica.

Tras conocerse el reporte, las acciones de Apple registraron caídas durante la jornada del viernes 9 de octubre, llegando a perder más del 2 % en algunos momentos. La reacción reflejó la preocupación de los inversionistas por el desempeño comercial de una de las principales líneas de productos de la compañía.

Sin embargo, Apple no ha confirmado oficialmente ni el recorte de pedidos ni una disminución en sus ventas. La información proviene de fuentes de la cadena de suministro, por lo que la evolución de la demanda en los próximos meses será clave para determinar si se trata de un ajuste temporal o de una tendencia en el mercado de celulares de alta gama.