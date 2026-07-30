Un hombre perdió la vida en un ataque registrado en Yotoco

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer un homicidio registrado durante la noche del miércoles 29 de julio en el municipio de Yotoco, Valle del Cauca.

La víctima fue identificada como Etelmo Suaza, habitante de esta localidad, quien falleció tras un ataque ocurrido en el sector conocido como callejón La Chiquita.

Hasta el lugar se desplazaron unidades de la Policía y del cuerpo de investigación judicial para realizar la inspección técnica del cadáver y recopilar elementos que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos y quiénes serían los responsables.

Por ahora, las autoridades no han revelado los móviles del crimen y continúan con las labores investigativas para esclarecer este nuevo hecho de violencia ocurrido en el municipio.