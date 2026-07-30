Clases de ballet gratis en la UCEVA: abiertas las inscripciones

Como parte de su compromiso con la transformación social y el acceso a la cultura, la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), a través del Sistema de Bienestar Universitario, abrió las inscripciones para su programa gratuito de Ballet, dirigido a niños y jóvenes entre los 6 y 17 años de edad.

La iniciativa ofrece formación en grupos de iniciación y avanzado, promoviendo el desarrollo artístico, la disciplina y el aprovechamiento del tiempo libre en un entorno de aprendizaje incluyente.

Las inscripciones se realizan en la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, ubicada en el campus ucevista, salida sur de Tuluá. Los interesados podrán inscribirse hasta el 3 de agosto. El programa dispone de 20 cupos y los aspirantes deberán presentar copia del documento de identidad, afiliación a una EPS y el formato de consentimiento debidamente firmado.

Con estos programas de extensión, la UCEVA reafirma su misión como institución universitaria pública al generar oportunidades de formación artística y bienestar que benefician no solo a su comunidad académica, sino también a los habitantes del centro del Valle del Cauca.