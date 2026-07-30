Anuncian jornada descentralizada de pasaportes en Tuluá

Los habitantes de Tuluá y municipios vecinos tendrán una nueva oportunidad para tramitar su pasaporte sin necesidad de desplazarse hasta Cali. La Gobernación del Valle del Cauca confirmó la realización de una jornada descentralizada de expedición de pasaportes que se llevará a cabo el próximo sábado 15 de agosto de 2026, en las instalaciones de la Institución Educativa Gimnasio del Pacífico.

El anuncio fue realizado por el jefe de la Oficina Territorial Centro de la Gobernación del Valle del Cauca, quien hizo un llamado a la ciudadanía para estar muy atenta al proceso de inscripción, ya que los cupos son limitados.

El agendamiento de citas se realizará únicamente durante los días 10, 11 y 12 de agosto, fechas en las que estarán habilitados 500 cupos diarios, para un total de 1.500 citas disponibles. Las autoridades recomendaron no dejar el trámite para última hora y asegurar el cupo dentro del período establecido.

En cuanto al costo, el trámite tendrá un valor total de 349.300 pesos. Los interesados deberán efectuar un primer pago de 232.700 pesos en los puntos autorizados de Gane, mientras que el saldo de 116.600 pesos deberá cancelarse el mismo día de la cita.

Esta jornada busca acercar los servicios de la Gobernación a la comunidad, facilitar el acceso al documento de viaje y evitar que cientos de ciudadanos tengan que desplazarse hasta la capital del departamento para realizar este trámite.

Fechas clave para tener en cuenta: