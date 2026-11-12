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¿Un fenómeno de El Niño más fuerte que el de 1997? Esto dicen la NASA

El océano Pacífico presenta señales de un calentamiento que podría dar lugar a uno de los episodios de El Niño más intensos de las últimas décadas. Científicos de la NASA comparan su evolución con el fenómeno de 1997 y 1998, aunque advierten que todavía existe incertidumbre sobre sus efectos.

Josh Willis, investigador del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL), explicó que las mediciones satelitales muestran similitudes con aquel episodio y señaló que el actual «va camino a ser incluso más grande».

Por su parte, la NOAA estimó en un informe del 8 de octubre que existía una probabilidad superior al 83 % de que El Niño alcanzara una intensidad fuerte o muy fuerte durante los primeros meses de 2027.

Los expertos advierten que esto no significa que se repetirán las condiciones de 1997, cuando hubo inundaciones en California, sequías en el sur de África e incendios en Indonesia y la Amazonía. La evolución del océano y la respuesta de la atmósfera serán determinantes para conocer sus posibles impactos.

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