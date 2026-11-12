¿Un fenómeno de El Niño más fuerte que el de 1997? Esto dicen la NASA

El océano Pacífico presenta señales de un calentamiento que podría dar lugar a uno de los episodios de El Niño más intensos de las últimas décadas. Científicos de la NASA comparan su evolución con el fenómeno de 1997 y 1998, aunque advierten que todavía existe incertidumbre sobre sus efectos.