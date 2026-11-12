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Al menos cuatro heridos en tiroteo dentro y fuera de un gimnasio

Una fuerte movilización de las autoridades se registró este jueves en Logan Circle, en Washington D. C., luego de que varias personas fueran baleadas en un tiroteo ocurrido dentro y fuera del gimnasio Vida Fitness. La Policía activó un operativo para localizar al responsable y pidió a la ciudadanía mantenerse alejada del sector.

La concejal Brooke Pinto alertó sobre la situación a través de su cuenta en X: «Se han producido tiroteos dentro y fuera del gimnasio Vida Fitness esta mañana en Logan Circle. Hay varias personas baleadas. No se acerquen a esta zona. La policía está buscando al sospechoso».

De acuerdo con reportes de medios locales, al menos cuatro personas recibieron disparos. El incidente fue reportado poco después de las 8:00 de la mañana, hora local, cuando las autoridades emitieron una alerta por un posible tirador activo en el noroeste de la capital estadounidense.

El operativo incluyó el despliegue de numerosos vehículos policiales, unidades de bomberos y automotores blindados. También fueron acordonadas varias calles mientras los agentes adelantaban la búsqueda.

Versiones difundidas en redes sociales, atribuidas a testigos, señalan que el sospechoso habría ingresado o permanecido en un apartamento desde donde habría disparado a través de una puerta. Esta información no había sido confirmada oficialmente.

Por ahora, las autoridades continúan con el operativo para ubicar al responsable y esclarecer las circunstancias del ataque.

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