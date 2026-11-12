Al menos cuatro heridos en tiroteo dentro y fuera de un gimnasio

Una fuerte movilización de las autoridades se registró este jueves en Logan Circle, en Washington D. C., luego de que varias personas fueran baleadas en un tiroteo ocurrido dentro y fuera del gimnasio Vida Fitness. La Policía activó un operativo para localizar al responsable y pidió a la ciudadanía mantenerse alejada del sector.