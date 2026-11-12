El alimento económico que aporta proteína y genera saciedad

Un huevo mediano contiene cerca de seis gramos de proteína de alto valor biológico, con todos los aminoácidos esenciales, que contribuyen al mantenimiento de la masa muscular. Además, aporta pocos azúcares y no requiere grasas adicionales para su preparación.
Las recomendaciones nutricionales actuales también han matizado las antiguas restricciones sobre su consumo: en personas sanas, comer huevo habitualmente no se relaciona de manera clara con un mayor riesgo cardiovascular.
Para aprovechar sus beneficios, puede acompañarse con verduras, frutas o pan integral. También es posible cocinar varios y conservarlos con cáscara en la nevera hasta una semana, para tener una merienda lista cuando aparezca el apetito.
Quienes tienen colesterol elevado o enfermedades crónicas deben consultar con un profesional de salud sobre la cantidad adecuada para su alimentación.
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