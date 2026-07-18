Un colombiano estará en el partido más importante del Mundial: este será su papel

La designación convierte al ibaguereño en el único representante colombiano en el encuentro más importante del torneo, donde apoyará desde la cabina del VAR la revisión de las jugadas junto al alemán Bastian Dankert, quien será el encargado principal del sistema de videoarbitraje.
Gallo, nacido en Ibagué, debutó como árbitro profesional en 2011 y desde 2018 hace parte del listado internacional de la FIFA. A lo largo de su carrera ha dirigido más de 70 partidos en la primera división del fútbol colombiano y ya había representado al país en el Mundial de Catar 2022.
Durante la Copa del Mundo de 2026 también tuvo participación en varios compromisos, incluido el partido inaugural del torneo, consolidándose como uno de los jueces de mayor confianza para la FIFA en el uso del VAR.
La final será dirigida en el terreno de juego por el esloveno Slavko Vincic, acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic como asistentes. El duelo entre Argentina y España se disputará este domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
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