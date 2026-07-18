Más de 120 suplementos podrían poner en riesgo su salud, advierte el Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) amplió la alerta sanitaria sobre suplementos dietarios comercializados de manera irregular en Colombia. Con la emisión de las alertas 206, 207 y 211 de 2026, la entidad elevó a más de 120 el número de productos señalados por carecer de registro sanitario.

De acuerdo con el Invima, los suplementos eran promocionados y vendidos a través del portal nutritmuscle.com, sin cumplir con los requisitos exigidos por la legislación colombiana. Esto significa que no han sido evaluados en aspectos como calidad, seguridad o eficacia, por lo que su consumo podría representar riesgos para la salud.

Entre los nuevos productos incluidos en la alerta figuran vitaminas, minerales, aminoácidos, suplementos para el rendimiento deportivo, productos para bajar de peso y potenciadores hormonales. La entidad advirtió que no existen garantías sobre su fabricación, contenido, almacenamiento o transporte.

En la lista aparecen marcas ampliamente conocidas en el mercado de suplementos, entre ellas Muscletech, Nutrex, Dymatize, Animal, Now, Optimum Nutrition, Horbaach y BPI Sports, además de otros productos promocionados con supuestos beneficios para el aumento de masa muscular, la pérdida de grasa o el equilibrio hormonal.

El Invima recomendó a los consumidores no adquirir ni utilizar ninguno de los productos incluidos en la alerta, verificar siempre que los suplementos cuenten con registro sanitario vigente y suspender de inmediato su consumo en caso de haberlos adquirido. Asimismo, pidió reportar cualquier reacción adversa a través de los canales oficiales de farmacovigilancia.