Messi rompió el silencio sobre la foto con Lamine Yamal: “Es una locura”

A pocos días de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Lionel Messi volvió a referirse a una de las imágenes más recordadas del fútbol: la fotografía en la que aparece sosteniendo y bañando a un bebé Lamine Yamal, cuando el hoy futbolista español apenas tenía unos meses de nacido.

Durante su participación en el Fanatics Fest, realizado en Nueva York, el capitán de la selección argentina aseguró que resulta increíble pensar que, casi dos décadas después de esa fotografía, ambos se enfrentarán en el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

“Lo de esa foto es una locura. Yo hice una foto cuando él era un bebé y hoy estamos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad es algo increíble”, expresó Messi.

El argentino también tuvo palabras de elogio para la joven figura de España, a quien calificó como uno de los mejores futbolistas del momento. Además, destacó su talento y aseguró que aún tiene una larga carrera por delante.

“Lamine es un grandísimo jugador. Lo seguí mucho porque juega en un club al que amo y siempre le deseo lo mejor. Es uno de los referentes mundiales y tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico”, afirmó.

Sin embargo, dejó claro que en la final hará todo lo posible para impedir que el atacante marque la diferencia.

“Intentaremos hacer un gran partido para que él no tenga su mejor versión. Sabemos que es difícil porque España tiene grandes jugadores, pero nosotros también tenemos nuestras armas”, concluyó.

Argentina y España disputarán la gran final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio, en un duelo que también enfrentará a dos generaciones del fútbol mundial: la experiencia de Lionel Messi frente al ascenso de Lamine Yamal.